Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est rendu ce week-end à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), pour manifester son soutien aux habitants de la capitale de la province de l'Ituri, épicentre de la grave épidémie d'Ebola qui y progresse.
Le patron de l'OMS au cœur de l'épidémie d'Ebola en RDC
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