"Une soirée géniale", "un PSG irrésistible": les supporters parisiens à Budapest célèbraient samedi la deuxième victoire d'affilée du PSG en finale de Ligue des champions, cette fois face aux Gunners d'Arsenal.
Le PSG "irrésistible": la joie des supporters à la Puskas Arena
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