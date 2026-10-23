Cette semaine, émission spéciale consacrée au théâtre. Valérie Fayolle nous emmène au théâtre de la Renaissance, où François-Xavier Demaison nous fait rire dans "Laponie", une comédie truculente dans laquelle un réveillon de famille tourne au règlement de compte. "Le théâtre, ça fait partie des dernières expériences collectives (...) c'est magnifique, on est dans une bulle".
Le Paris des Arts avec François-Xavier Demaison et François Morel
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