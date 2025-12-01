Le pape rencontre des évêques, prêtres et religieux à Harissa

Le pape Léon XIV rencontre des évêques, prêtres et religieux au sanctuaire de Harissa, au nord de Beyrouth, où la statue de Notre-Dame du Liban surplombe la Méditerranée. Parmi les autres moments forts prévus lors de la visite du pape au Liban, une prière interreligieuse sur la place des Martyrs au centre de Beyrouth, un vaste espace emblématique symbole de mémoire nationale. IMAGES
