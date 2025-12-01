Le pape Léon XIV arrive au patriarcat de l'Église maronite à Bkerke, en dehors de la capitale Beyrouth. Plus de 10 000 personnes âgées de 16 à 35 ans se sont inscrites pour assister à l'événement, selon les organisateurs, dont plus de 500 venant de l'étranger. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive au patriarcat de Bkerké au Liban
