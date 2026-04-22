Le pape Léon XIV atterrit en Guinée équatoriale, quatrième et dernière étape de sa tournée africaine. Le souverain pontife débute sa visite de 48 heures à Malabo, dans la partie insulaire de ce pays d'Afrique centrale, l'un des États les plus fermés du continent où il est attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive à Malabo pour sa visite en Guinée équatoriale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro