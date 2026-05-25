"Désarmer" l'intelligence artificielle (IA) pour "l'empêcher de dominer l'humain": le pape Léon XIV a lancé lundi un puissant appel à encadrer et réguler les algorithmes.
Le pape lance un puissant appel à "désarmer" l'IA
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