Le pape dénonce le creusement "des abîmes entre pauvres et riches" à Monaco

information fournie par AFP Video • 28/03/2026 à 11:15

Le pape Léon XIV dénonce le creusement "des abîmes entre pauvres et riches", lors du premier discours de sa visite à Monaco, principauté catholique surtout connue pour son luxe. "Le don de la petitesse (...) engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix", ajoute-t-il, dans une référence claire aux conflits qui se multiplient à travers le monde. COMPLETE VIDIA4ZW2CQ_FR et VIDIA4ZV3KH_FR SONORE