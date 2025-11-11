 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le nouveau visage de Bagdad : la capitale irakienne se métamorphose

information fournie par France 24 11/11/2025 à 10:36

Depuis trois ans et l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Mohammed Shia al-Soudani, après une grave crise politique, l’Irak vit l’une des périodes les plus calmes et stables de ces vingt dernières années. Reportage de Marie-Charlotte Roupie.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
3

Serez-vous touché par les nouvelles taxes du budget de la Sécu votées par les députés ?

information fournie par Ecorama 10 nov.
4

Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"

information fournie par Ecorama 10 nov.
1
5

Dans le sud du Liban, un véhicule visé par une frappe israélienne

information fournie par AFP Video 10 nov.
6

Canicules urbaines : quand la nature fait respirer la ville

information fournie par France 24 10 nov.
7

COP30 : 10 ans après l'Accord de Paris, quel bilan pour l'action climatique ?

information fournie par France 24 10 nov.
8

Le médiateur américain Kushner discute avec Netanyahu de la 2ème phase de la trêve à Gaza

information fournie par AFP 10 nov.
1
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
4

Comment racheter ses trimestres de retraite ?

information fournie par Tout sur mes finances  04 nov.
2
5

Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse

information fournie par AFP 04 nov.
3
6

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
7

Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 04 nov.
3
8

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 05 nov.
14
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank