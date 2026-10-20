Les membres du nouveau gouvernement roumain prêtent serment lors d'une cérémonie à Bucarest, après des mois d'impasse politique. Quatrième candidat à briguer l'investiture depuis la chute de la précédente coalition en mai, le Premier ministre désigné Luca Niculescu, soutenu par trois partis pro-européens, obtient 280 voix, bien au-delà des 233 nécessaires pour être investi. IMAGES
Le nouveau gouvernement roumain pro-UE prête serment après des mois d'impasse
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