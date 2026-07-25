La menace posée par l'incendie massif qui sévit en Gironde "reste très sérieuse", déclare la préfète Sophie Brocas, en appelant à ne "pas relâcher la vigilance". "Je serai amenée à prendre un arrêté pour limiter les vitesses de circulation et réduire la pression de ces fumées", ajoute la préfète de Gironde.
Gironde: "la menace reste très sérieuse", "il ne faut pas relâcher la vigilance"
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