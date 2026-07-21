Larry le chat, le félin le plus célèbre du Royaume-Uni, garde un œil sur les médias à Downing Street tandis que le nouveau Premier ministre Andy Burnham tient sa première réunion de Cabinet. Avec son titre officiel de "Chef Souricier", Larry est le seul résident permanent du numéro 10 et partage désormais la résidence avec son septième colocataire à la tête du gouvernement.
Larry, le chat emblématique de Downing Street, assiste à une nouvelle passation
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