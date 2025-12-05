Avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus chaque année, le manga reste un secteur clé de l'édition. Dans "À l’Affiche", Camille Broutin, autrice de Yon, explique ce succès intergénérationnel. Entre le boom du "Man-Fra", ces mangas français qui mêlent codes nippons et récits ancrés dans notre quotidien, et l’exposition événement "Manga. Tout un art !" au Musée Guimet, l’émission explore les racines, et l’influence toujours croissante de cet univers devenu incontournable.
Le manga, phénomène culturel : pourquoi la France en raffole
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro