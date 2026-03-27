Le Louvre a dévoilé les contours d'une opération hors-normes visant à restaurer les 24 tableaux du "Cycle de Marie de Médicis", peints au début du XVIIe siècle par Rubens, l'un des maîtres de la peinture flamande.
Le Louvre présente la restauration "hors-normes" de 24 tableaux de Rubens
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