Des militaires kényans escortent le cercueil du leader de l'opposition Raila Odinga lors de funérailles nationales au stade Nyayo de Nairobi. Le président William Ruto a décrété sept jours de deuil national pour Raila Odinga, décédé ce mercredi en Inde à l'âge de 80 ans d'une probable crise cardiaque. IMAGES
Le Kenya organise des funérailles nationales pour le chef de l'opposition, M. Odinga
