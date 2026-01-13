 Aller au contenu principal
"Le Groenland ne veut pas être gouverné par les Etats-Unis" insiste le Premier ministre

information fournie par AFP Video 13/01/2026 à 19:43

"Le Groenland ne veut pas appartenir aux Etats-Unis", a déclaré mardi le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen lors d'une conférence de presse à Copenhague.

1 commentaire

  • 20:08

    La position des Groenlandais est d'une clarté incontestable : pas de changement souhaité dans l'administration du territoire, oui à l'appartenance au Danemark, non à tout gouvernement et/ou annexion par les EUA.

Signaler le commentaire

