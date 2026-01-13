"Le Groenland ne veut pas appartenir aux Etats-Unis", a déclaré mardi le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen lors d'une conférence de presse à Copenhague.
"Le Groenland ne veut pas être gouverné par les Etats-Unis" insiste le Premier ministre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro