L'Américain Alex Honnold, adepte des ascensions de l'extrême, grimpe au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité, sous les yeux de centaines de curieux.
Le grimpeur Alex Honnold dompte le gratte-ciel le plus haut de Taïwan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro