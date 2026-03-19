En 2038, le porte-avions Charles-de-Gaulle tirera sa révérence après presque quarante ans de bons et loyaux services. Quel colosse des mers va lui succéder ? Emmanuel Macron a dévoilé son nom ce mercredi : le « France Libre » aux dimensions monumentales.
Le "France Libre" aura des catapultes américaines
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