Au lendemain de sa victoire d'étape, le Breton David Gaudu a réussi à prendre le maillot rouge de leader du classement au Danois et ultrafavori Jonas Vingegaard. Une première pour le cycliste français, qui devra batailler dans la cinquième étape pour garder son avantage.
Le Français David Gaudu prend le maillot de leader du Tour d'Espagne
