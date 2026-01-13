Un festival afro-brésilien traditionnel anime les rues d'Ouro Preto, au Brésil. Il rend hommage à Notre-Dame du Rosaire, à Sainte Iphigénie, à Saint Benoît et à Chico Rei — un roi congolais réduit en esclavage par les Portugais.
Le festival afro-brésilien du Reinado célébré au Brésil
