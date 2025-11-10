Le déficit public est "sur les rails" pour respecter les prévisions en 2025, déclare la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, lors de son compte-rendu du Conseil des ministres.
Le déficit public "sur les rails" pour respecter les prévisions en 2025 (gouvernement)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro