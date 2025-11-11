 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le combat contre la radicalisation violente, 10 ans après les attentats de Paris

information fournie par France 24 11/11/2025 à 12:27

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, comment la France tente-t-elle d’empêcher que l’histoire ne se répète ? Grâce à un accès exceptionnel au Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, et à travers des entretiens avec des experts du terrorisme, un ancien détenu et un rescapé du Bataclan, nous revenons sur les leçons tirées depuis les attentats de 2015 à Paris. Plongée dans le monde de la prévention contre la radicalisation violente.

Vidéos les + vues

1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
3

Canicules urbaines : quand la nature fait respirer la ville

information fournie par France 24 10 nov.
4

Trop d’entreprises qui se détournent de la Bourse ?

information fournie par Ecorama 09:10
1
5

Fast-fashion : les Français adorent le “Made in France"… mais n’en achètent presque jamais !

information fournie par Ecorama 09:00
6

Dans le sud du Liban, un véhicule visé par une frappe israélienne

information fournie par AFP Video 10 nov.
7

Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"

information fournie par Ecorama 10 nov.
1
8

Serez-vous touché par les nouvelles taxes du budget de la Sécu votées par les députés ?

information fournie par Ecorama 10 nov.
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 05 nov.
14
4

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
5

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Malgré la situation politique, 2025 sera une bonne année pour le marché immobilier !"

information fournie par Ecorama 04 nov.
6

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
7

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
8

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank