Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, comment la France tente-t-elle d’empêcher que l’histoire ne se répète ? Grâce à un accès exceptionnel au Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, et à travers des entretiens avec des experts du terrorisme, un ancien détenu et un rescapé du Bataclan, nous revenons sur les leçons tirées depuis les attentats de 2015 à Paris. Plongée dans le monde de la prévention contre la radicalisation violente.
Le combat contre la radicalisation violente, 10 ans après les attentats de Paris
