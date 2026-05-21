Plusieurs ministres arrivent à Matignon, avant une conférence de presse du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui face à la crise au Moyen-Orient qui s'éternise et percute de plein fouet l'activité, va présenter de nouvelles aides. IMAGES
Moyen-Orient: des ministres arrivent à Matignon avant une conférence de presse
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