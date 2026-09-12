Le candidat de La France insoumise à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon invite à "inverser" le "rapport de force" grâce aux "bulletins de vote", lors d'un discours à la Fête de l'Humanité au Plessis-Pâté (Essonne). IMAGES
Le candidat LFI à la présidentielle Mélenchon donne un discours à la Fête de l'Humanité
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