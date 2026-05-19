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Le bureau du procureur de la CPI demande un mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich

information fournie par France 24 19/05/2026 à 08:00

A la Une de la presse, ce mardi 19 mai, l’information exclusive de Middle East Eye, qui affirme que le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d’arrêt contre un ministre israélien d’extrême-droite. Israël et ses stratégies d’influence, notamment en France, objets d’une enquête du journal français Libération et du quotidien israélien Haaretz. Le retour du débat sur le Brexit au Royaume-Uni. Et une querelle autour de paons italiens qui tourne à l’affaire politique.

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