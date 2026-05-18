La première semaine de la 79e édition du Festival de Cannes s'est achevée sur deux journées intenses, entre déclarations politiques, tapis rouges et projections très attendues. Louise Dupont, envoyée spéciale de France 24 à Cannes, revient sur les temps forts de ce week-end, de la prise de parole très engagée de l'acteur espagnol Javier Bardem lors de la présentation de "L'Être Aimé" de Rodrigo Sorogoyen – en compétition pour la Palme d'or – à la Palme d'honneur remise à John Travolta.
Cannes 2026 : Javier Bardem critique "la masculinité toxique" de Trump, Poutine et Netanyahu
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