Le blocus du détroit d'Ormuz aiguise les appétits des producteurs occidentaux d'hydrocarbures

information fournie par France 24 • 17/03/2026 à 22:10

Le Canada est le 4è producteur mondial de pétrole et la Norvège est devenue le 1er fournisseur de gaz naturel de l'Union Européenne. Avec le blocage d'une grande partie de la production mondiale de pétrole et de gaz dans le détroit d'Ormuz, les 2 pays y voient une opportunité de faire progresser leurs exportations. Mais ils ne pourront pas compenser la totalité des hydrocarbures manquants et augmenter leur production demandera du temps pour la construction de nouvelles infrastructures.