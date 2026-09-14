Le baril de pétrole à plus de 100 dollars alors que la tension monte au Moyen-Orient

information fournie par France 24 • 14/09/2026 à 22:54

Les attaques de drones contre l'oléoduc est-ouest en Arabie saoudite et la prise de contrôle du détroit de Bab El -Manded par les rebelles houthistes du Yémen renforce la pression sur le prix du pétrole. Le baril de Brent de lamer du nord s'échange à 106$ ce lundi et le WTI américain à 102$. La fermeture de l'oléoduc représente une baisse de 4 millions de barils par jour et la fermeture du détroit d'Ormuz en bloque 10 millions d'autres, poussant inexorablement l'or noir à la hausse.