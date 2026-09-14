 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le baril de pétrole à plus de 100 dollars alors que la tension monte au Moyen-Orient

information fournie par France 24 14/09/2026 à 22:54

Les attaques de drones contre l'oléoduc est-ouest en Arabie saoudite et la prise de contrôle du détroit de Bab El -Manded par les rebelles houthistes du Yémen renforce la pression sur le prix du pétrole. Le baril de Brent de lamer du nord s'échange à 106$ ce lundi et le WTI américain à 102$. La fermeture de l'oléoduc représente une baisse de 4 millions de barils par jour et la fermeture du détroit d'Ormuz en bloque 10 millions d'autres, poussant inexorablement l'or noir à la hausse.

Proche orient
Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier
Pouvoir d'achat

Vidéos les + vues

1

Entre l'Ukraine et la Russie, l'escalade militaire

information fournie par France 24 14 sept.
2
2

Elections en Suède: les sociaux-démocrates "prêts" à gouverner malgré des résultats très serrés

information fournie par AFP 14 sept.
2
3

Un rapport dévoile l'ampleur du phénomène de la prostitution des mineurs à Mayotte

information fournie par France 24 14 sept.
1
4

Ligue 1 : à Brest, Paris remporte sa première victoire de la saison

information fournie par France 24 14 sept.
5

Panique à bord de l'IA

information fournie par France 24 14 sept.
6

Pétrole : le scénario du pire pour l’économie mondiale ?

information fournie par Ecorama 14 sept.
1
7

Les hedge funds américains vont-ils avoir la peau de la France ?

information fournie par Ecorama 14 sept.
9
8

Népal : des milliers de disparus et des corps à identifier

information fournie par France 24 14 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Foule à l'inauguration d'un temple emblème de l'hindouisme en France

information fournie par AFP 07 sept.
4

Mexique : ouverture du procès pour le meurtre de trois surfeurs étrangers en 2024

information fournie par AFP 07 sept.
5

Chasse illégale: 5 ans de prison avec sursis requis à l'encontre d'Olivier Bouygues

information fournie par AFP 08 sept.
8
6

Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée, les associations retournent dans la rue

information fournie par AFP 08 sept.
7

Budget 2027 : une nouvelle taxe sur les salariés ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
1
8

Naufrage de migrants: "le procès de la cupidité, du cynisme, de l'inhumanité" (avocat)

information fournie par AFP Video 08 sept.
1
1

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
2

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
3

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
4

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
5

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8
6

Top 5 IA du 21/08/2026

information fournie par Libertify 22 août
7

USA: Trump dit que l'argent des contribuables ne financera pas sa salle de bal

information fournie par AFP Video 22 août
1
8

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank