Les débats autour du budget se poursuivent à l’Assemblée nationale. La taxe Zucman voulue par le PS doit être examinée cette semaine. Pour Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national, "cette mesure n’a ni queue ni tête et ne sera pas votée". Selon lui, le budget finira par "passer par ordonnances". Il sera aussi question de la contribution de la France à l’UE et de l’aide publique au développement que le RN veut supprimer.
Laurent Jacobelli (RN) : "La taxe Zucman ne sera pas votée"
