De nombreux internautes affirment que l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, aurait félicité Alassane Ouattara pour sa réélection. Ils s’appuient en fait sur un extrait du journal de RFI qui a été manipulé. Le scrutin en Côte d’Ivoire a été marqué par de nombreuses fausses informations relayées par des partisans des pays de l’AES.
Laurent Gbagbo a-t-il félicité Alassane Ouattara pour sa réélection ?
