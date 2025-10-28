 Aller au contenu principal
Laurent Gbagbo a-t-il félicité Alassane Ouattara pour sa réélection ?

information fournie par France 24 28/10/2025 à 22:45

De nombreux internautes affirment que l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, aurait félicité Alassane Ouattara pour sa réélection. Ils s’appuient en fait sur un extrait du journal de RFI qui a été manipulé. Le scrutin en Côte d’Ivoire a été marqué par de nombreuses fausses informations relayées par des partisans des pays de l’AES.

2

L'offre BoursoBank