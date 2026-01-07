Des centaines de personnes descendent dans les rues de Caracas, la capitale vénézuélienne, pour manifester leur soutien et réclamer la libération du président déchu Nicolas Maduro. Le dirigeant et son épouse ont été capturés par les forces américaines lors d'une opération menée dans la nuit du 2 au 3 janvier, puis emmenés à New York pour y être jugés pour "narcoterrorisme". IMAGES
Des partisans du président vénézuélien déchu Maduro se rassemblement pour exiger sa libération
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro