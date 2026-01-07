En RD Congo, l'inquiétude des habitants d’Uvira est toujours plus vive. Depuis plusieurs jours des combats sont signalés autour de la ville, dans l’est congolais. Ils opposent les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda à l'armée congolaise et aux miliciens Wazalendo. Les rebelles de l’AFC/M23 ont pris le contrôle d’Uvira mi-décembre, puis, sous pression américaine, avaient annoncé leur retrait de la ville. Le gouvernement congolais remet en cause ce retrait.
RD Congo : combats autour d'Uvira, le gouvernement met en cause le retrait de l’AFC/M23
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro