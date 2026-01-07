 Aller au contenu principal
RD Congo : combats autour d'Uvira, le gouvernement met en cause le retrait de l’AFC/M23

information fournie par France 24 07/01/2026 à 22:33

En RD Congo, l'inquiétude des habitants d’Uvira est toujours plus vive. Depuis plusieurs jours des combats sont signalés autour de la ville, dans l’est congolais. Ils opposent les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda à l'armée congolaise et aux miliciens Wazalendo. Les rebelles de l’AFC/M23 ont pris le contrôle d’Uvira mi-décembre, puis, sous pression américaine, avaient annoncé leur retrait de la ville. Le gouvernement congolais remet en cause ce retrait.

