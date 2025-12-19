En Côte d’Ivoire, la campagne pour les élections législatives du 27 décembre prochain commence aujourd’hui. 255 députés mettent leurs sièges en jeu, seulement deux mois après l’élection présidentielle qui a consacré Alassane Ouattara pour un 4ème mandat avec près de 90% des voix.
Lancement de la campagne pour les législatives ivoiriennes: 255 sièges en jeu
