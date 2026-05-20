Les députés ont approuvé mardi une hausse de 36 milliards d'euros pour les armées d'ici 2030 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Pour Laetitia Saint-Paul, députée Horizons du Maine-et-Loire, "cet effort était indispensable pour assurer notre souveraineté". Sur les cyberattaques dont la France est victime, Laetitia Saint-Paul affirme "qu'il n’y a jamais eu de fuites aussi massives de données" et que la France est une cible privilégiée de la Russie pour son soutien à l'Ukraine.
Laetitia Saint-Paul (Horizons) : "36 milliards d'euros pour les armées, un effort indispensable"
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