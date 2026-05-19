Images de Jonathan Andic, fils du fondateur du géant du textile Mango Isak Andic, arrivant sous escorte policière au tribunal où il doit être entendu après son arrestation dans le cadre de l’enquête sur la mort de son père en 2024, tombé lors d'une randonnée sur un sentier de montagne près de Barcelone. IMAGES
Espagne : Jonathan Andic arrive au tribunal pour l'enquête sur la mort de son père
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