Au Festival de Cannes, la tribune signée par 600 personnalités contre l’influence de Vincent Bolloré et la réponse de Maxime Saada, patron de Canal+, ont ravivé un débat central : qui finance le cinéma français ?
Festival de Cannes : la polémique Canal+ s'invite sur la Croisette
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