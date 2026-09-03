Une entreprise canadienne transforme l'opposition à la décision de Donald Trump de rebaptiser le lac Ontario en "lac d'Amérique" en un message à porter, avec des casquettes arborant le nom d'origine du lac et une feuille d'érable.
Lac Ontario: au Canada, l'opposition au décret de Trump s'affiche sur une casquette
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