Les rafales de vent ont dépassé 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi matin en raison de la tempête Benjamin. Météo-France a relevé des pointes à plus de 140 km/h en Charente Maritime.
La tempête Benjamin balaie la France
