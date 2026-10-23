Austen, première tempête automnale de l'année, a frappé la Bretagne avec des vents violents et des rafales de 120 à 140 km/h. 23 départements français sont placés vendredi en vigilance orange vent par Météo-France.
La tempête Austen balaye le nord-ouest de la France
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