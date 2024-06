La taxe mondiale sur les GAFA en péril ?

information fournie par Ecorama • 06/06/2024 à 14:00

Taxation à 15% sur les multinationales, prix de transferts : si un accord portant sur l'imposition des géants de la tech était attendu au mois de juin, cela risque de prendre plus de temps que prévu. En cause : notamment les exigences américaines et chinoises. La taxation internationale des géants du numérique est-elle dans l'impasse ? Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 6 juin 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com