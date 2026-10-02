Cette semaine, nous recevons l'autrice et documentariste Sarah El Younsi qui signe, avec la dessinatrice Léa Taillefert, la bande dessinée "La symphonie de Kaboul. L'orchestre féminin interdit" (Éditions Steinkis). Cinq ans après la prise de Kaboul par les Taliban, l'album raconte l'histoire du seul orchestre féminin d’Afghanistan fondé en 2016. Il retrace le parcours et l'incroyable détermination des jeunes musiciennes qui en font partie et qui vivent aujourd’hui en exil.
"La symphonie de Kaboul" : l'incroyable histoire du seul orchestre 100 % féminin d'Afghanistan
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