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Léon XIV arrive à Notre-Dame de Paris

information fournie par AFP Video 25/09/2026 à 18:48

Léon XIV arrive en papamobile sur le parvis de Notre-Dame de Paris où il doit célébrer les vêpres. Il est le premier pape à se rendre dans la cathédrale depuis sa réouverture en décembre 2024, après l'incendie géant qui avait ravagé l'édifice en 2019.

Pape Leon XIV
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