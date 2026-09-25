Léon XIV arrive en papamobile sur le parvis de Notre-Dame de Paris où il doit célébrer les vêpres. Il est le premier pape à se rendre dans la cathédrale depuis sa réouverture en décembre 2024, après l'incendie géant qui avait ravagé l'édifice en 2019.
Léon XIV arrive à Notre-Dame de Paris
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