"La stabilité de la région passe aussi par la mise en œuvre du plan de paix présenté par les États-Unis d'Amérique à l'automne dernier pour Gaza," affirme le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, en visite en Israël.
La stabilité au Moyen-Orient "passe par la mise en œuvre" du plan Trump pour Gaza (Barrot)
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