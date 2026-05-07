La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a jugé jeudi "incompréhensible" que l'Arménie ait accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un sommet à Erevan cette semaine, et mis en garde contre les aspirations européennes de ce pays du Caucase.
La Russie juge "incompréhensible" que l'Arménie ait accueilli Zelensky lors d'un sommet
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