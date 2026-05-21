En République démocratique du Congo, la riposte s’organise face à l’épidémie d’Ebola. Elle touche différentes zones de l’est du pays. Les autorités évoquent 159 décès probablement dus à Ebola et 626 cas suspects. L’OMS dit craindre une épidémie d’ampleur et a déclenché une alerte sanitaire internationale
La République démocratique du Congo se mobilise pour contenir Ebola
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