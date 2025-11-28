information fournie par France 24 • 28/11/2025 à 18:14

Le plan du président américain pour l'Ukraine, présenté le 20 novembre, est calqué sur les exigences de Moscou, et la propagande russe s'en félicite. Sur le plateau de l'émission "60 minutes", la présentatrice vedette Olga Skabeeva parle alors de "bombe informationnelle". Lorsqu'il est amendé, à la suite d'une réunion à Genève, à l'initiative des Européens, ces derniers sont fustigés par le chef adjoint du parti Russie Unie, Andreï Issaev. "Aucun d'entre eux ne sera plus au pouvoir en 2030", estime le député russe. Selon lui, le remplacement des élites européennes par des dirigeants favorables à Moscou est en cours.