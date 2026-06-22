Volodymyr Zelensky espère que les frappes de drone ukrainiennes contre Moscou feront prendre conscience aux Russes "qu'un seul homme", Vladimir Poutine, mène la guerre. De son côté, la propagande russe justifie sa narration d'une Russie "agressée" par des "nazis". Derrière cette rhétorique, les buts de guerre de Poutine restent inchangés : prendre la région ukrainienne du Donbass et parvenir à un renversement des élites européennes favorables à Kiev. Sa propagande promet toujours aux Russes une prochaine "victoire", et la "libération" du Donbass.
La propagande russe affirme que la "libération" du Donbass est proche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro