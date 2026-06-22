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La propagande russe affirme que la "libération" du Donbass est proche

information fournie par France 24 22/06/2026 à 11:27

Volodymyr Zelensky espère que les frappes de drone ukrainiennes contre Moscou feront prendre conscience aux Russes "qu'un seul homme", Vladimir Poutine, mène la guerre. De son côté, la propagande russe justifie sa narration d'une Russie "agressée" par des "nazis". Derrière cette rhétorique, les buts de guerre de Poutine restent inchangés : prendre la région ukrainienne du Donbass et parvenir à un renversement des élites européennes favorables à Kiev. Sa propagande promet toujours aux Russes une prochaine "victoire", et la "libération" du Donbass.

Guerre en Ukraine

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