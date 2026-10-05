"La première des violences, c'est celle des politiques qui sont menées contre la jeunesse", a affirmé lundi la secrétaire générale de l'Union étudiante Eloïse Lefebvre-Milon, tout en disant "comprendre" les violences commises par les jeunes.
"La première violence" est celle des "politiques menées contre la jeunesse" (Union étudiante)
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