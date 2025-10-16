ICE la police de l’immigration aux Etats-Unis est accusée sur les réseaux sociaux d’arrêter de jeunes enfants en vue de leur expulsion. Les documents sont en fait trompeurs. S’il s’agit bien d’une intox, plusieurs journaux américains ont rapporté l’expulsion de plusieurs enfants depuis la mise en place de la politique de Donald Trump.
La police américaine arrête-t-elle des enfants de 3 ans ? Attention à ces accusations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro