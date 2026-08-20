Le gouvernement néo-zélandais a fait adopter une loi pour interdire les poursuites en justice contre les entreprises en raison de leur impact climatique. Une plainte avait été justement déposée par un représentant maori contre 6 entreprises et la Cour Suprême avait estimé qu'un procès pouvait se tenir. La loi intervient donc à point nommé pour peser sur ces débats. C'est un précédent alors que les poursuites pour responsabilité climatique se multiplient dans le Monde.
La Nouvelle-Zélande légifère pour protéger les entreprises des procès climatiques
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